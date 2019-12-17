Новости 17 декабря: НБУ, Коломойский и рынок земли

О НБУ. В Нацбанке заявили, что в действующем законодательстве Украины прописан прямой запрет на возвращение акций национализированного банка бывшим владельцам, что делает невозможным возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому.

О Коломойском. Верховный суд 21 ноября подтвердил решение Лондонского арбитража о взыскании с Украины более 12 миллионов долларов в пользу JKX Oil&Gas, среди акционеров которой Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

О рынке земли. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что фактическая стоимость кредита на покупку земли будет от 3 до 5%.

О государственных банках. Первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Об Ахметове. Богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в аннексированном Крыму в обход санкций Евросоюза.