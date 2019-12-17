В НБУ заявили о невозможности возвращения Приватбанка Коломойскому

В Нацбанке заявили, что в действующем законодательстве Украины прописан прямой запрет на возвращение акций национализированного банка бывшим владельцам, что делает невозможным возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому.

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.

"Императивными нормами (закона о гарантировании вкладов физических лиц - ред.) предусмотрено, что после национализации банка, государство, как новый владелец, не может потерять право собственности ни полностью, ни частично, даже в случае отмены судом решения Национального банка о выводе такого банка с рынка", - подчеркнул он.

По его словам, законодательство защищает права инвесторов, а в случае с Приватбанком таким инвестором является государство, которое приобрело 100% акций Приватбанка в Коломойского в 2016 году.

"Итак, в соответствии с законодательством Украины, Игорь Коломойский не может ни полностью, ни частично вернуть себе Приватбанк", - сказал Григорчук.

Напомним:

Если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

19 декабря в 10:00 Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.