Украина проиграла суд и должна заплатить компании Коломойского и Хомутинника 12 миллионов долларов

Верховный суд 21 ноября подтвердил решение Лондонского арбитража о взыскании с Украины более 12 миллионов долларов. в пользу JKX Oil&Gas, среди акционеров которой Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку апелляция провалилась, JKX теперь подает заявку на исполнение решения", – отметила JKX в сообщении на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Компания отметила, что не будет учитывать в финансовой отчетности какую-либо возможную будущую выгоду в результате этого решения до тех пор, пока не появится дополнительная ясность относительно вероятного успеха этого принудительного исполнения.



Фактически суд подтвердил июльское решение Киевского апелляционного суда о признании и исполнении в Украине решения Лондонского арбитража от 6 февраля 2017 года, отклонив жалобу Министерства юстиции.

Речь идет о выплате 11,8 млн дол плюс проценты в размере Libor+1% с февраля 2015 года по февраль 2017 года и Libor+2% - после февраля-2017, а также 3 млн евро судебных расходов.

Как сообщалось, в начале 2015 года дочерние украинские и голландские компании JKX инициировали арбитраж против Украины на сумму более 180 млн дол в соответствии с Договором присоединения к Энергетической хартии и соглашениями о защите инвестиций между Украиной Великобританией и Нидерландами.

Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче с глубины до 5 км), а потом продление действия этой нормы и на 2015 год.

В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX 11,8 млн дол убытков.

Минюст Украины обратился в Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) с просьбой пересмотреть это решение, однако в конце октября 2017 года получил отказ.

Крупнейшими акционерами JKX на 29 марта 2019 были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.