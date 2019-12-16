В "Киевгорстрое" рассказали, являются ли ЖК "Укрбуда" прибыльными

Олег Майборода и Игорь Кушнир

Половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

Об этом заявил президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир на пресс-конференции.

"На сегодняшний день мы видим, что половина объектов Укрбуда" являются "минусовыми", а за счет другой половины можно достраивать те, которые "минусовые", – заявил президент Киевгорстроя.

По словам Кушнира ,общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

"Но на моменте денег не хватает. Были украдены или выведены – покажет следствие, нас это не касается. Может когда-то что-то и заработается, но сейчас денег нет", – сказал он.

Президент КГС уверяет, что двойных продаж в "Укрбуде" не было.

"Деньги инвесторов есть на счетах в полном объеме и они будут переданы Киевгорстрою", – заявил Кушнир.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой" является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Александр Колесниченко, ЭП