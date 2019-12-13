Официально: "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" берет на себя обязательство подхватить объекты "Укрстроя" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам.

Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе КГС.

"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной", – говорится в заявлении.

Отмечается, что обе компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.

"Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры – переданы владельцам ", – заявили в КГС.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой" является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Александр Колесниченко, ЭП