В Минэкоэнерго объяснили причины увольнения руководителя Энергоатома

Руководителя Энергоатома Юрия Недашковского уволили из-за неэффективного менеджмента, подозрения в хищении государственных средств и постоянного невыполнения финансовых планов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В ведомстве подчеркивают, что увольнение Недашковского не повлияет на работу атомных электростанций Украины - все будут работать в штатном режиме.

Одной из причин увольнения Недашковского в Минэкоэнерго назвали неэффективный менджмент.

"Количество нарушений в работе атомных станций с момента назначения Недашковского в 2014 году начала расти. За 2018 год зафиксировано 22 таких нарушения.

При этом было одно нарушение первого уровня по международной шкале INES (аномальная ситуация, выходящая за пределы допустимого в эксплуатации) на Запорожской АЭС на четвёртом блоке. Аналогичная ситуация произошла 11.10.2019 года на Запорожском 1-ом блоке. Для сравнения: в 2014 году фиксировалось 10 таких нарушений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Энергоатом пока не выполняет плановых показателей по прибыли, а также превышает запланированные правительством показатели расходов на выплату кредитов. Кроме этого, экс-президента Энергоатома подозревают в хищении средств.

"Во время руководства Недашковским Энергоатомом было открыто уголовное производство, в совершении которого обвиняются Мартыненко М.В., Василенков В. А. Речь идет о причинении тяжких последствий в виде расходов активов ГП "НАЭК "Энергоатом" на сумму 6,4 млн евро", - подчеркнули в министерстве.

Также среди причин увольнения Недашковского - факты бесхозяйственности при проведении закупок, факты несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС и постоянное невыполнение финансовых планов.

Конкурс на должность президента НАЭК "Энергоатом" объявят в ближайшее время.

Напомним:

27 ноября Кабинет министров принял решение об увольнении главы государственной компании Энергоатом Юрия Недашковского.

Экономическая правда