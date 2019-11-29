Реальных причин для увольнения Недашковского нет — Энергоатом

В госпредприятии "НАЭК "Энергоатом" заявили, что опубликованные на сайте Минэкоэнерго причины увольнения президента компания Юрия Недашковского являются "манипулятивными и ложными".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Опубликованные на официальном сайте Минэкоэнерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом" являются манипулятивными, ложными и свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для отставки президента Энергоатома", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что озвученные Минэкоэнерго причины увольнения Недашковского сформировали не в результате анализа министерством деятельности предприятия, а взяли из обвинений заангажированных и непрофессиональных организаций и отдельных лиц.

"Компания неоднократно предоставляла свои возражения и контраргументы, которые по неизвестным причинам не были учтены министерством", - отметили в НАЭК.

В компании добавили, что 28 ноября работники НАЭК "Энергоатом" вышли под стены Министерства энергетики и защиты окружающей среды "с требованием прекратить издевательства над атомной отраслью, остановить развертывание энергетического вектора в сторону РФ и восстановить Недашковского в должности президента".

Напомним:

27 ноября Кабинет министров принял решение об увольнении главы государственной компании Энергоатом Юрия Недашковского.

В Минэкоэнерго заявили, что руководителя Энергоатома Юрия Недашковского уволили из-за неэффективного менеджмента, подозрения в хищении государственных средств и постоянного невыполнения финансовых планов.

Экономическая правда