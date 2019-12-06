Недашковский оспаривает свое увольнение из "Энергоатома"

Юрий Недашковский, которого Кабмин уволил с должности президента "Энергоатома", просит суд отменить соответствующее распоряжения правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, в который поступил иск от Недашковского.

Он, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 27 ноября о прекращении им полномочий президента "Энергоатома".

Недашковский также просит суд запретить Кабмина и Минэнерго "совершать действия и принимать решения об увольнении его с должности президента "Энергоатома" по основаниям, указанным в соответствующем распоряжении КМУ".

Кроме этого, он просит суд запретить правительству и Минэнерго принимать решение, объявлять и проводить конкурсный отбор на должность президента "Энергоатома".

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Напомним:

В госпредприятии "НАЭК "Энергоатом" заявили, что опубликованные на сайте Минэкоэнерго причины увольнения президента компания Юрия Недашковского являются "манипулятивными и ложными".

27 ноября Кабинет министров принял решение об увольнении главы государственной компании Энергоатом Юрия Недашковского.

В Минэкоэнерго заявили, что руководителя Энергоатома Юрия Недашковского уволили из-за неэффективного менеджмента, подозрения в хищении государственных средств и постоянного невыполнения финансовых планов.

Экономическая правда