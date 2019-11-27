Кабмин уволил руководителя Энергоатома
Кабинет министров принял решение об увольнении главы государственной компании Энергоатом Юрия Недашковского.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.
"Сегодня мы уволили руководителя Энергоатома по представлению министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля", - рассказал Гончарук.
При этом он не уточнил причин увольнения руководителя Энергоатома.
Энергоатом - это государственная компания, которая отвечает за украинские атомные электростанции.
Напомним:
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и АО "Турбоатом" подписали программу модернизации оборудования 15 энергоблоков четырех украинских АЭС на 5-летний период (2020-2024 годы).
Экономическая правда
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