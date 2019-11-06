Курс валют на 6 ноября: межбанк, наличный и "черный" ринки

6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,68 - 24,71 гривни;

Евро - 27,36 - 27,39 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,59 - 24,79 гривни. Евро покупают по 27,15 гривни, продают по 27,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,67 - 25,0 гривни, евро - 27,34 - 27,43 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 24,71 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда