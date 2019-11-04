Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,78 - 24,81 гривни;

Евро - 27,63 - 27,66 гривни;

Напоминаем:

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 24,73 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

Экономическая правда