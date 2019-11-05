Курс валют на 5 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,69 - 24,72 гривни;
Евро - 27,48 - 27,51 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,60 - 24,85 гривни. Евро покупают по 27,31 гривни, продают по 27,72 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,70 - 24,75 гривни, евро - 27,43 - 27,51 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар
4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.
4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua