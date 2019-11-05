Курс валют на 5 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,69 - 24,72 гривни;

Евро - 27,48 - 27,51 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,60 - 24,85 гривни. Евро покупают по 27,31 гривни, продают по 27,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,70 - 24,75 гривни, евро - 27,43 - 27,51 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда