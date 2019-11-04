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Курс валют на 4 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:09

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,78 - 24,82 гривни;

Евро - 27,64 - 27,68 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,66 - 24,91 гривни. Евро покупают по 27,37 гривни, продают по 27,84 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,77 - 24,84 гривни, евро - 27,57 - 27,65 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 24,73 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,75 - 24,78 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

Экономическая правда

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