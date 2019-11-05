Гривня укрепилась на закрытии межбанка

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,70 - 24,73 гривни;

Евро - 27,39 - 27,42 гривни;

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда