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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Вторник, 5 ноября 2019, 17:29

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,70 - 24,73 гривни;

Евро - 27,39 - 27,42 гривни;

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

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