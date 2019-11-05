Гривня укрепилась на закрытии межбанка
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,70 - 24,73 гривни;
Евро - 27,39 - 27,42 гривни;
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.
4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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