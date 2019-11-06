Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 24,71 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,46 (на 5 ноября - 27,67 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 24,80 гривни за доллар.

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

4 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Экономическая правда