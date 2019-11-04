Все разделы
Укр / Рус

Новости 4 ноября: бюджет, табачные правки, калькулятор растаможки

Понедельник, 4 ноября 2019, 21:00
 

О бюджете. Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению

О табачных правках. Президент Владимир Зеленский можеть наложить вето на скандальную табачную правку №8 и вернуть законопроект в Верховную Раду.

О калькуляторе растаможки авто. Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

О ратификации налогового соглашения с США. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который позволит правительству США препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины.

О рекорде по экспорту зерновых. В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала рекордные 39,8 миллионов тонн зерновых - это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вы хотите узнать больше?
Финал истории с детектором лжи для "слуг народа": как будут избавляться от "площадок Яценко"

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

табак бюджет таможня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Табачные правки может ветировать только президент — источник 4 ноября 2019, 16:19
Дубилет рассказал, как в правительстве планируют бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя 30 октября 2019, 09:27
Табачные компании "собирают чемоданы": кому это выгодно и с чего все началось 25 октября 2019, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!