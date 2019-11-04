Новости 4 ноября: бюджет, табачные правки, калькулятор растаможки

О бюджете. Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению

О табачных правках. Президент Владимир Зеленский можеть наложить вето на скандальную табачную правку №8 и вернуть законопроект в Верховную Раду.

О калькуляторе растаможки авто. Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

О ратификации налогового соглашения с США. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который позволит правительству США препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины.

О рекорде по экспорту зерновых. В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала рекордные 39,8 миллионов тонн зерновых - это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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