Табачные правки может ветировать только президент — источник

Президент Владимир Зеленский можеть наложить вето на скандальную табачную правку №8 и вернуть законопроект в Верховную Раду.



Об этом ЭП сообщил высокопоставленный собеседник в Кабмине.



"Табачные правки ветирует президент и вернет в Раду. Сейчас только такой вариант возможен. Третьего чтения не будет" - сообщает собеседник.



Ранее, как сообщала ЭП, возможны были два варианта.



Согласно Закону Украины о регламенте ВР, в случае принятия предложений президента, закон считается принятым если за него проголосует большинство нардепов (226 или больше депутатов - ЭП).



Для того чтобы преодолеть президентское вето, и принять закон с правкой, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции, законопроект должно поддержать две трети депутатов ВР (300 или больше депутатов - ЭП).



Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.



Экономическая правда