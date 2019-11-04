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Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с США

Понедельник, 4 ноября 2019, 17:24

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который позволит правительству США препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории Украины.

Как информирует сайт Верховной Рады Украины, 4 ноября документ был возвращен с подписью президента.

Закон обязывает иностранные банки и другие финансовые учреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотам по счетам и остатков на них.

Согласно закону, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.

Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.

Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.

Напомним: 7 февраля 2017 года Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам.

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Экономическая правда

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Зеленский США

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