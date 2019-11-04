Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала рекордные 39,8 миллионов тонн зерновых - это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6,8 млрд долларов.

"За девять месяцев 2019 года за границу было продано 13,7 млн т пшеницы (2,5 млрд долл), кукурузы - 22,6 млн т (3,7 млрд долл), ячменя - 3,3 млн т (0,6 млрд долл).

Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года были страны Африки, Азии и Европы.

Лидером в рейтинге крупнейших импортеров несколько лет подряд остается Египет (доля - 14,1%).

"Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испании (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). В совокупности эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции данной группы", - заявили в научном центре.

Напомним:

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Экономическая правда