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Укр / Рус

"Нафтогаз": Россия сделала шаг к продлению транзита

Пятница, 29 ноября 2019, 18:10
 

Представители российского Министерства энергетики дали комментарии по договору о присоединении сетей, на которые украинская сторона ждала с сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" на своей странице в Facebook.

"Мы наконец-то получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель Оператора ГТС Украины передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели", - заявили в "Нафтогазе".

Договор о присоединении является первым шагом к продолжению транзита, отмечают в "Нафтогазе", в то же время указывая, что до окончательного решения еще далеко.

Встречу в пятницу, 29 ноября, перенесли, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

Напоминаем:

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Читайте также: На пороге газовой войны: что будет, если не удастся подписать транзит с "Газпромом"

Экономическая правда

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