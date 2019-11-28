Витренко рассказал, когда "Газпром" прекратит транзит газа через Украину, если не заключат новое соглашение

Российский "Газпром" сообщил "Нафтогазу", что 1 января в 10:00 по московскому времени оснований для поставки газа в направлении Украины не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение.

Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Я напомню, что в письме, которое Газпром направил Нафтогазу, черным по белому написано, что 1 января в 10:00 по московскому времени у Газпрома не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины", - рассказал Витренко.

Он добавил, что этой фразой в Газпроме фактически признали, что перекроют "трубу", прекратив транзит газа через ГТС Украины.

При этом, в Украины без транзитного договора также не будет оснований поставлять российский газ, который будет в украинской ГТС, в Европу. Поэтому такой газ закачают в подземные хранилища до тех пор, когда появится его законный владелец.

Напомним:

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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