Новости 27 ноября: победа Нафтогаза, Нацбанк и цена на газ
О Нафтогазе. "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
О Национальном банке. Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.
О страховой цене на газ. Кабинет министров на заседании утвердил страховую цену на газ для населения на этот отопительный сезон.
О "зеленой" энергетике. Украина заняла 8 место и поднялась сразу на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году.
О водительских правах. Вскоре заменить водительское удостоверение или восстановить его в случае потери можно будет через электронный кабинет водителя.
Вы хотите узнать больше?
Бюджет 2019 не выполняется: что происходит и чем это грозит
Невыполнение бюджета завершилось внесением в него изменений. Стал ли после этого финплан более реалистичным и от чего будет зависеть его выполнение? (укр)
"Контракт на будущее": как с 1 января могут измениться цены на газ
Кабмин планирует с 1 января утвердить так называемую "страховую цену" на газ для населения. ЭП узнала некоторые подробности нового механизма. Что он предусматривает, и как может измениться цена на газ для населения?
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua