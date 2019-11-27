Новости 27 ноября: победа Нафтогаза, Нацбанк и цена на газ

О Нафтогазе. "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

О Национальном банке. Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

О страховой цене на газ. Кабинет министров на заседании утвердил страховую цену на газ для населения на этот отопительный сезон.

О "зеленой" энергетике. Украина заняла 8 место и поднялась сразу на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году.

О водительских правах. Вскоре заменить водительское удостоверение или восстановить его в случае потери можно будет через электронный кабинет водителя.

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Экономическая правда