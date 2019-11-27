Украина поднялась на 55 позиций по привлекательности инвестиций в "зеленую" энергетику

Украина заняла 8 место и поднялась сразу на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году.

Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном исследовательским агентством Bloomberg New Energy Finance.

В прошлогоднем отчёте Украина занимала скромную 63 строчку, а в отчёте 2019 года поднялась сразу на 8 место.

Верхние строки рейтинга традиционно поделили крупнейшие развивающиеся экономики: Индия, Чили, Бразилия, Китай, Аргентина. К ним присоединились Иордания и Кения.

Аналитический центр утверждает, что причиной роста стали реформы энергетического сектора, привлекательные "зеленые" тарифы и налоговые ставки.

В 2018 году европейские страны, не входящие в Евросоюз, установили рекорд по привлеченным инвестициям в чистую энергию в размере 2,2 миллиарда долларов. Сумма за 2018 год составила более четверти от общего объема инвестиций в регион за последнее десятилетие.

Рост произошел в основном из-за огромного скачка инвестиционных потоков в Украину, который в 2018 году составил 801 миллион долларов по сравнению с 46 миллионами долларов в 2017 году.

При этом сохраняется высокий потенциал роста объема инвестиций, поскольку за последнее десятилетие страны Европы, не входящие в Евросоюз, получили всего 6% от общего капитала чистой энергии, вложенного в развивающиеся рынки.

В целом, по данным Bloomberg New Energy Finance, в 2018 году в странах с развивающейся экономикой было установлено 107 ГВт возобновляемых источников энергии. Среди них солнечная энергия заняла первое место с 66 ГВт, введенных в эксплуатацию в 2018 году. На втором месте ветер с 29 ГВт.

Суммарная мощность малых гидроэлектростанций, биомассы и геотермальных источников составляет 12ГВт.



Экономическая правда