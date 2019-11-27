Кабмин утвердил страховую цену на газ для населения

Кабинет министров на заседании утвердил страховую цену на газ для населения на этот отопительный сезон.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатм заседания правительства.

Как ранее сообщалось, цена на газ для населения будет составлять 6,96 грн за куб м с НДС без транспортировки. В правительстве отмечают, что это самая низкая цена на газ за последние два года.

"Этой зимой украинец будет защищен от колебания цены на газ, соответствующее решение о гарантированной цене на газ мы приняли на заседании правительства.

Мы договорились с Нафтогаз, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим", - резюмировал Гончарук.



По условиям программы "Гарантированная цена на газ", которую создало правительство каждый потребитель в Украине с 1-го января 2020 (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая 2020 автоматически становятся участниками программы по ценам, упомянутыми выше.

Напоминаем:

На днях стало известно о новой инициативе правительства по фиксации цен на газ.

Речь идет о намерении утвердить с 1 января 2020 года так называемую страховую цену на газ для населения в размере около 7 тыс грн за тыс куб м с НДС без транспортировки.

Сейчас цена составляет 5878 грн за тыс куб м.

В правительстве уверяют, что с учетом всех расходов цена будет на 7% ниже, чем в первом квартале 2019 года (8550 грн).

Как пояснили собеседники в министерстве, все боятся, что процесс может сорваться, поэтому до принятия решения все держат в тайне.



ЭП ранее писала, что в случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива может возрасти до 12,9 гривни за кубометр. Правительство предложит населению "страховую" цену в размере 7 гривен.

Подробнее читайте по ссылке: "Контракт на будущее": как с 1 января могут измениться цены на газ

Экономическая правда