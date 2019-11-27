Восстановить водительские права можно будет онлайн - МВД

Вскоре заменить водительское удостоверение или восстановить его в случае потери можно будет через электронный кабинет водителя.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД

Соответствующие изменения в были внесены постановлением Кабинета министров от 15.11.2019 № 946, которое вступило в силу 27 ноября.

В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:

обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия;

обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;

обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица;

получение водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного.

Также это можно сделать через Единый государственный портал административных послуг.

МВД обращает внимание, что перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.

Алгоритм получения услуги:

После авторизации в электронном кабинете водителя гражданин подает заявление в электронной форме.

К заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), действующей медицинской справки формы 083/о.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением.

Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

Напомним:

Электронный кабинет водителя (ЭКВ) – это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Он заработал в декабре 2018 года. Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью КЭП, BankID или MobileID.

Пользователи ЭКВ могут узнать информацию о своих водительском удостоверении и транспортных средствах, проверить историю штрафов и оплатить их.

Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду и индивидуальный номерной знак.

Экономическая правда