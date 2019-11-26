Новости 26 ноября: задержание таможенников, 5-гривневая монета, судьба российского газа

О судьбе российского газа. Российский газ в случае продолжение после 1 января 2020 транзита через территорию Украины при отсутствии нового контракта будет закачиваться в украинские подземные хранилища до момента документального оформления.

Об укреплении гривни. 26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар, а на закрытии – 23,97-24,00.

О задержании таможенников. Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, а также 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди задержанных 7 сотрудников органов таможенного контроля.

Об уменьшении цены на газ. Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом.

О введении в оборот 5-гривневой монеты. Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень.

О мнении Зеленского по транзиту газа. Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину.

О скидке на газ. Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий.

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