Межбанк: гривня снова укрепилась к доллару

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,97 - 24,00 гривни;

Евро - 26,39 - 26,42 гривни;

Напомним:



Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 24,05 гривни за доллар.

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.



Экономическая правда