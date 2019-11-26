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Курс валют на 26 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 26 ноября 2019, 12:06

26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,96 - 23,99 гривни;

Евро - 26,39 - 26,42 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,89 - 24,09 гривни. Евро покупают по 26,21 гривни, продают по 26,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,96 - 24,02 гривни, евро - 26,42 - 26,52 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 26 ноября на уровне 24,05 гривни за доллар.

25 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

25 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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