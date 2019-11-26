НАБУ задержало замначальника Киевской таможни

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского.

Источник: Facebook-страница Тупальского, информированный источник УП

Дословно Тупальский: "В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит.

И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз.

Общаться мне придется через моего адвоката".

Детали: В то же время, по словам собеседника УП, Тупальского задержали. Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. По словам источника УП, Альперину удалось скрыться. В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни. Знать больше: "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина" Напомним: В январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

Украинская правда