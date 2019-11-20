Новости 20 ноября: крымские порты, Укрэнерго и контрабанда газа
О крымских портах. Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории АР Крым.
Об Укрэнерго. В НЭК "Укрэнерго" не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс госпредприятию "Гарантированный покупатель" для компенсации его расходов по уплате "зеленого тарифа".
О контрабанде газа. Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту нарушения законодательства группой компаний при ввозе на таможенную территорию Украины природного газа и его дальнейшей реализации.
О приватизации. Кабинет министров согласовал 339 предприятий, которые должны быть переданы Фонду государственного имущества для большой и малой приватизации.
Об Укрзализныце. 100% подвижного грузового состава Укрзализныци будет реализовываться между перевозчиками через онлайн-площадку Prozzoro.Продажи.
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Экономическая правда
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