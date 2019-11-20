В "Укрэнерго" заявили о нехватке полмиллиарда на финансирование "зеленого тарифа"

В НЭК "Укрэнерго" не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс госпредприятию "Гарантированный покупатель" для компенсации его расходов по уплате "зеленого тарифа".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подчеркивается, что дефицит составляет более 481 млн грн, а размер аванса - 821 млн грн.

В "Укрэнерго" отмечают, что в течение июля-октября 2019 года осуществили все необходимые платежи для компенсации затрат на "зеленый тариф" "Гарантированного покупателя".

В компании заявили, что основная причина нехватки средств - неравномерность и задолженность по уплате участниками рынка услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии.

По состоянию на 14 ноября 2019 года эта задолженность составляет более 1,2 млрд грн, а уровень расчетов - 90%.

Еще одной причиной нехватки средств в "Укрэнерго" называют судебные решения, которыми летом было приостановлено действие новых тарифов на передачу для 5 предприятий Игоря Коломойского.

"Общее недополучение средств за июль-ноябрь из-за приостановки тарифов через суд составляет 406,6 млн грн. Эти средства могут поступить в счет оплаты тарифа на передачу только после соответствующего решения судов", - заявили в компании.

Напомним:

22 августа Апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который позволил нескольким заводам Игоря Коломойского работать с Укрэнерго по "старым" тарифам.

Речь идет о Запорожском и Никопольском ферросплавных заводах, а также Днепроазоте, Марганецком и Покровском ГОКах.

Для них действует тариф Укрэнерго (57,4 грн / МВт-ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года.

Для других участников рынка действуют тарифы, установленные постановлениями № 954 и № 955 (347,43 грн/МВт-ч и 8,9 грн/МВт-ч соответственно).

Экономическая правда