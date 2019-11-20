Все грузовые вагоны УЗ будут распределяться через Prozzoro

100% подвижного грузового состава Укрзализныци будет реализовываться между перевозчиками через онлайн-площадку Prozzoro.Продажи.

Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Ок, выставляем все вагоны на ProZorro. 100% полувагонов, зерновозов, цементовозов и другого подвижного состава УЗ будем реализовывать через официальную площадку.

Никакого ручного управления и (в дополнение) разговоров о теневом рынке.Сайт ProZorro.Продажи известен всем. Все просто", - написал Кравцов.

Кравцов также отметил, что отныне УЗ получит максимально прозрачный экономический эффект, а рынок - четкий механизм распределения подвижного состава.

По его словам, сейчас через Prozzoro реализуется только треть полувагонов.

"Сейчас мы реализуем билизько 30% полувагонов через эту площадку. Теперь разработчики программных продуктов от Укрзализныци и ProZorro.Продажи должны согласовать ряд технических вопросов. И - вперед", - подчеркнул глава УЗ.





Напомним, в октябре УЗ подписала договор с Prozzoro.Продажи на сдачу в аренду собственных вагонов.



Экономическая правда