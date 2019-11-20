Кабмин согласовал 339 предприятий для передачи на приватизацию

Кабинет министров согласовал 339 предприятий, которые должны быть переданы Фонду государственного имущества для большой и малой приватизации.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер Алексей Гончарук, передает "Укринформ".

"Фактически 339 предприятий из 500, определенных президентом как цель до конца года, уже передано.

Это означает, что государственных предприятий и активов в управлении Кабмина становится меньше, и все больше эти предприятия переходят в управление менеджеров, которые должны честно посмотреть на то, что они собой представляют, подготовить их к продаже через прозрачные аукционы, через систему ProZorro. Продажи реализовать эффективному собственнику", - сказал премьер.

Министр экономики Тимофей Милованов написал в Facebook, что из этих 339 предприятий ни одно не является стратегическим.

"... Не выполняет уникальную сервисную функцию и большинство - в критическом финансовом состоянии (к сожалению). Для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей", - подчеркнул он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 года передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. Все органы исполнительной власти должны подготовить перечень, документацию и передать объекты в управление ФГИУ.

Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться только 766 предприятий.