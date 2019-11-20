Сила данных. Как данные помогают городам принимать решения

Открытие данных способствует не только открытости и подотчетности власти, удобства для жителей, но и значительной экономии средств и помогает власти принимать правильные решения. (укр)

Починаючи з 2015 року в Україні активно почали розвивати сферу відкритих даних. Саме тоді були прийняті правки до Закону "Про доступ до публічної інформації", зосереджених на відкритих даних. Наразі відповідальним за розвиток сфери є Міністерство цифрової трансформації.

Відкриття даних сприяє не лише відкритості і підзвітності влади, зручності для мешканців, а й значній економії коштів та допомагає владі приймати правильні рішення.

У чому цінність даних та як вони допомагають боротися з популізмом у місцевих органах влади, зменшувати навантаження на чиновників — читайте у нашому спецпроекті.

Що таке відкриті дані? Відкриті дані — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Тобто це не будь-яка інформація, яка є на сайтах місцевої чи центральної влади. І точно не відскановані таблиці ексель. Дані повинні бути в машиночитному форматі, тобто у такому вигляді, щоб їх легко можна було скопіювати, відсортувати, проаналізувати та створювати на їх основі різноманітні сервіси.

У чому цінність відкритих даних? Власне цінність відкритих даних не у самих даних, а в тому, що на їх основі можна приймати обґрунтовані рішення і створювати різноманітні сервіси. Наприклад, карти комунального майна, візуалізації ремонтів у місті, забруднення водойм, чат-боти з різноманітною інформацією — від розкладу руху громадського транспорту до відповідей на найпопулярніші запити до влади. Подібні рішення на основі відкритих даних можуть допомогти зменшити навантаження на місцеву владу, роблять її підзвітною та відкритою для громадян, допомагають будувати більш точні плани та економлять бюджетні кошти. Пропонуємо декілька прикладів, як дані допомагають у прийнятті рішень.

Житомир — покращення роботи транспорту і економія кошті Житомир був першим містом в Україні, де запровадили електронний квиток. Окрім зручності для пасажирів та спрощення обліку коштів, е-квиток дозволив отримувати велику кількість даних. КП "Житомиртранс" аналізує ці дані, щоб ефективніше приймати управлінські рішення щодо комунального транспорту в місті. Ці відкриті дані допомагають мешканцям міста контролювати виконання графіків руху, обсяг виручки, отриманої перевізником, а управлінцям — знаходити рішення для покращення роботи транспорту. "Коли ми вперше проаналізували транзакції і відкоригували графіки маршрутів відповідно до реальних пасажиропотоків, економія витрат на утримання муніципального транспорту почала складати 500 - 600 тис. грн на місяць", — розповідає директор КП "Житомиртранс" Іван Фурлет. Для порівняння, у 2018 році на підтримку перевезень пасажирів з міського бюджету було виділено 64 млн грн. Крім того, дані стали ефективним інструментом боротьби з популізмом. "Одного разу у міській раді депутати почали скаржитись, що їхніх виборців, — пенсіонерів, — не влаштовує новий графік руху: вдень транспорт прибував на зупинки з більшими інтервалами, ніж зранку та ввечері. Коли ми показали, скільки для цього треба бюджетних коштів і скільки можемо виручити від таких перевезень, депутати змінили свою риторику", — зазначає заступник міського голови Житомира Дмитро Ткачук.

Івано-Франківськ — чітке адміністрування і ефективний контроль роботи ЦНАПу В Івано-Франківську місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) першим в Україні оприлюднив детальні дані про надані послуги. Аналіз даних допоміг владі покращувати якість послуг, прогнозувати надходження до бюджету та приймати обґрунтовані рішення. Наприклад, після аналізу даних в ЦНАПі були запроваджені чіткі строки надання послуг, однаково комфортні для адміністраторів і відвідувачів. Здача паспорту на вклеювання фото — 5 хвилин, реєстрація місця проживання однієї особи — 10 хвилин, двох — 15, трьох — 20. Також в міській раді постійно аналізують дані про своєчасність та якість надання послуг, а також моніторять роботу дозвільних органів. Якщо є затримки, то виконавчий комітет з'ясовує їхні причини та намагається виправити ситуацію. Візуалізація роботи ЦНАПу в Івано-Франківську показує попит та тенденції щодо на різних послуг впродовж 2018 року.

Маріуполь — краща комунікація влади і містян без додаткових витрат Робота комунальних служб — одна з найактуальніших і часто, найболючіших тем як для громадян, так і для самих комунальників і влади. Щоб покращити комунікацію у цій сфері, в Маріуполі був запущений сіті-бот Назар. Він допомагає мешканцям міста автоматично отримувати повідомлення про планові і аварійні відключення за конкретною адресою та відстежувати інформацію про ремонти і аварії для другої адреси (наприклад, для батьків, у яких немає можливості користуватися ботом). Ці звернення складали близько 80% від усіх звернень у Маріуполі. Сіті-бот Назар Завдяки боту кількість дзвінків щодо аварійних та планових відключень зменшилася майже вдвічі (на 3-3,5 тис. дзвінків на місяць). Окрім економії бюджетних коштів на розширення штату контакт-центру, зниження емоційного навантаження на операторів контакт-центру, також зросла якість та оперативність комунікації з мешканцями. Серед іншого — сіті-бот генерує набори даних щодо аварій, виявляючи найпроблемніші ділянки. Аналіз цих даних в комплексі з даними семи міських служб допомагає приймати більш зважені рішення щодо планових ремонтів, модернізацій та реконструкцій інженерних мереж міської інфраструктури. В результаті бюджетні кошти використовуються більш раціонально.

Дрогобич — покращення якості освіти і боротьба з популізмом Оптимізація шкіл в умовах браку вчителів та недостатньої укомплектованості учнями дозволяє не тільки покращувати якість освіти, а й економити бюджетні кошти. Однак закриття школи в Україні, навіть якщо у ній один вчитель викладає 5 різних предметів для 10 учнів, завжди викликає спротив у суспільстві. Завдяки чіткому аналізу стану освіти у Дрогобичі, проведеному на основі відкритих даних, міська рада отримала можливість не тільки приймати більш зважені рішення, а й чіткий інструмент для протистояння спекуляціям з боку опозиційних політиків, батьків дітей та директорів шкіл на цій темі. Таким чином у місті була закрита місцева школа № 13, яка була найбільш дотаційною при найменшому показнику кількості учнів та підготовлені рекомендації для відділу освіти щодо оптимізації інших навчальних закладів.

Львів — розробка транспортного сполучення Львівська міська рада співпрацювала з мобільним оператором Vodafone для створення ефективної моделі транспортного сполучення міста з приміською зоною. Було проведено масштабне дослідження на основі даних про переміщення абонентів мобільного зв’язку, щоб визначити, звідки і скільки людей щодня приїжджають до Львова з приміської зони, а також особливості навантаження на точки в’їзду в місто протягом дня. Дані дослідження використовували для розробки Плану сталої міської мобільності. Зокрема, для проектування транспортно-пересадочних вузлів на окраїнах міста. Надалі міська рада планує розширити використання даних мобільних операторів для аналізу переміщення мешканців в межах міста для того. Це дасть змогу коригувати мережу громадського транспорту.

Тернопіль — карта ремонтів проти маніпуляцій У Тернополі розробили карту, на якій позначені ремонти міської інфраструктури, починаючи з 2013 року. Таким чином мешканці отримали змогу бачити весь об’єм робіт та стежити за використанням коштів міського бюджету. Крім того, це допомогло розвіяти міф про те, що кошти на ремонти в місті розподіляються нерівномірно. "Відкриті дані допомагають розвінчувати міфи та посилювати довіру до міської влади. Наприклад, у 2018 році ми спільно з Агенцією журналістики даних TEXTY підготували інтерактивну карту проведених ремонтів у місті. На карті видно усі роботи, здійснені бюджетним коштом починаючи з 2013 року: від ремонту доріг ‒ до заміни лампочок, це допомогло спростувати міфи щодо нібито нерівномірної модернізації (не в усіх мікрорайонах) в Тернополі", — зазначила Мар’яна Зварич, керівник прес-служби Тернопільської міської ради. На карті усі роботи поділені на п'ятнадцять категорій і вказана вартість їх виконання. Сервіс дозволяє переглядати інформацію як в цілому місті, так і в окремих районах.