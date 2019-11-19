У Ложкина прокомментировали дело главы "Укрэксимбанка"

В пресс-службе экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса Ложкина назвали арест главы правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко частью старой политической истории.

Об этом заявила пресс-секретарь Ложкина Мария Попова, комментируя заявление Генпрокуратуры об обвинениях, выдвинутых Гриценко.

"Мы считаем, что этот арест - часть старой политической истории, которая звучала в исполнении прокурора Кулика в марте этого года.

Очередное совпадение медийных событий, в которых удобно вспомнить имя пятого президента страны и бывшего главы НБУ для решения политических задач (что собственно сейчас и происходит в медийном пространстве)", - сказала она.

"Насколько мы понимаем, банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возврату кредита государственном банку - это революционный подход в понимании работы банков", - добавила Попова.

Под "старой политической историей" подразумевается то, что Генпрокуратура (прокурор в этом деле Константин Кулик) 22 апреля вызвала на допросы нескольких представителей окружения Порошенко - Ложкина, экс-заместителя главы АП Алексея Филатова, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву по делу беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.

Все трое отказались прийти на допрос.

Впоследствии адвокаты Ложкина все же пришли к ГПУ, однако не смогли получить подозрение.

Напомним:

Главу "Укрэксимбанка" обвиняют в содействии Курченко и Арбузову для обеспечения интересов Ложкина и Порошенко.

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

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