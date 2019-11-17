Новости 16-17 ноября: задержание главы "Укрэксимбанка", тарифы на тепло, новый руководитель "Укравтодора"

О задержании главы "Укрэксимбанка". В субботу некоторые СМИ сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Позже в Службе безопасности заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

О тарифах на тепло. Кабинет министров принял решение о признании утратившим силу постановления, которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

О новом руководителе "Укравтодора". Народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

О торговом балансе. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года составило почти 7,1 миллиарда долларов, что на 549,9 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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