"Укравтодор получил нового руководителя

Александр Кубраков

Народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Источник: Правительственный портал

Премьер Алексей Гончарук: "Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь".

Детали: Кубраков пообещал начать с полного обновления руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Также он напомнил о международном тендере на достройку запорожского моста и подписании кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на 900 млн евро.