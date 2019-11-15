Новости 15 ноября: отделение ГТС, Херсонская нефтеперевалка, спирт

Об отделении ГТС. Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

О Херсонской нефтеперевалке. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разорвало договор с компанией "Вествайд Трейд" об управлении имуществом Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

О монополии на производство спирта. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

О "деле банкиров". Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука, подозреваемого в завладении 1,2 миллиона гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк", меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

О референдуме по рынку земли. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум по рынку земли может состояться раньше 2024 года.

Вы хотите узнать боьше?

Бюджет в финале: как "слуги народа" принимали смету-2020 и что изменили в ней

Депутаты приняли бюджет-2020. О чем спорили больше всего и какими оказались финальные правки? (укр)