Новости 15 ноября: отделение ГТС, Херсонская нефтеперевалка, спирт
Об отделении ГТС. Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
О Херсонской нефтеперевалке. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разорвало договор с компанией "Вествайд Трейд" об управлении имуществом Херсонского нефтеперевалочного комплекса.
О монополии на производство спирта. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.
О "деле банкиров". Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука, подозреваемого в завладении 1,2 миллиона гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк", меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.
О референдуме по рынку земли. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум по рынку земли может состояться раньше 2024 года.
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