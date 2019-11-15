Все разделы
Укр / Рус

Рада сделала шаг к отмене государственной монополии на производство спирта

Пятница, 15 ноября 2019, 14:12
 

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Об этом сообщается на странице законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" на официальном сайте Рады.

Народные депутаты также поддержали сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению пополам.

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 14 ноября рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №2300.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

спирт монополия Верховная рада Укрспирт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Бизнес назвал шаги для уменьшения количества нелегального алкоголя 24 октября 2019, 20:10
Минэкономики предлагает установить камеры наблюдения на спиртзаводах 23 октября 2019, 19:40
Зеленский хочет отменить государственную монополию на производство спирта 23 октября 2019, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!