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Зеленский подписал закон об отделении ГТС

Пятница, 15 ноября 2019, 18:40

Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

Об этом сообщила в Facebook заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - написала она.

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Напомним:

31 октября Верховная Рада приняла закон №2239-1 об анбандлинге "Нафтогаза" – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

15 ноября Верховная Рада устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от "Нафтогаза".

Экономическая правда

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Нафтогаз ГТС Зеленский

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