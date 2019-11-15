Зеленский подписал закон об отделении ГТС
Президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
Об этом сообщила в Facebook заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.
Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - написала она.
Читайте также: Отделение ГТС от "Нафтогаза": зачем это делать и как это поможет в войне с "Газпромом"
Напомним:
31 октября Верховная Рада приняла закон №2239-1 об анбандлинге "Нафтогаза" – отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.
15 ноября Верховная Рада устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении ГТС Украины от "Нафтогаза".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua