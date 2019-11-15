Разумков: Референдум по земли может состояться раньше 2024 года

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум по рынку земли может состояться раньше 2024 года.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, что оно готово или нет привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума.

Плюс – будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться: надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки.

Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше (на следующий политического цикла - УП). Я думаю, что это может произойти раньше, чем 2024 год.

Детали: Также спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением, заявив, что она не соответствует действительности.

По словам Разумкова, на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом подготовки закона о референдуме как такового. "Это будет закон о народовластии или пакет законов о народовластии", – сказал председатель Рады.

Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий с 1 октября 2020 года запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Украинская правда