Райффайзен банк Аваль внесет залог за Писарука

Райффайзен банк Аваль внесет залог за главу правления Александра Писарука в связи с избранием судом такой меры пресечения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом принято решение об избрании меры пресечения для Александра Писарука в виде залога. Райффайзен банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда", - сообщила пресс-служба.

По словам главы наблюдательного совета Райффайзен банка Аваль Мартина Грюлля, Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления Райффайзен банка Аваль.

"Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - сказал Грюлль.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

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Экономическая правда