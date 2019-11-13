Рада предварительно приняла закон о продаже земли

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

За соответствующий законопроект проголосовали 240 депутатов. 227 из фракции "Слуга народа" и 13 внефракционнных.



Что предусматривает закон?

Первое. С 1 октября 2020 отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента право продавать земельные паи получат все их владельцы.

Второе. Покупать землю смогут украинские физлица, компании, территориальные общины и государство.

Третье. Юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы и которые арендуют землю в Украине более трех лет, также смогут ее приобрести с 1 октября 2020 года.

Однако, между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать иностранцам разрешение.

Четвертое. Те иностранные компании, которые не занимались обработкой земли в Украине минимум три года, смогут получить право приобретать землю с 1 января 2024 года.

Пятое. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Шестое. Концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны

Седьмое. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Напомним:

Голосование сопровождалось перерывами и многочисленными выступлениями народных депутатов.

С самого утра 13 ноября около Верховной Рады проходили митинги политических сел и общественных организаций, представители "Всеукраинской аграрной совета" принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.



В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

Ноябрьский опрос "Центра Разумкова" показал, что 68,3% украинцев проголосовали бы за продление моратория.

В Минэкономики сообщили, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.



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Экономическая правда