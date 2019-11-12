Новости 12 ноября: транзит газа, "дело банкиров", МВФ

О транзите газа. В НАК Нафтогаз заявляют, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

О "деле банкиров". Правоохранители планируют вручить подозрение бывшему владельцу "ВиЭйБи банка" Олегу Бахматюку и могут привлечь к ответственности членов правления НБУ, которые принимали решение о кредите банку в 1,2 млрд гривен.

О МВФ. Миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.

О "площадках Яценко". Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости известной как "площадки Яценко".

О бюджете Киева. Прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год составляет 57,99 миллиардов гривен - на 16% увеличено финансирование отрасли образования, на 6% - жилищно-коммунального, на 15% - дорожно-транспортного хозяйства.

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После задержания экс-замглавы НБУ Александра Писарук и банкиров ВиЭйБи Банка ЭП удалось поговорить с главным подозреваемых по этому делу - с владельцем Олег Бахматюк, который сейчас находится в Швейцарии.(укр)

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-заместителя Гонтаревой и банкиров бизнесмена

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