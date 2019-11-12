Стало известно, когда Миссия МВФ начнет работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.

Об этом сообщила в Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Правительственная команда совместно с НБУ и офисом президента продолжит обсуждение новой программы с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом уже начиная с этого четверга в Киеве", - написала она.

Напомним:

Национальный банк ожидает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября.

Экономическая правда