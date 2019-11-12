Гривня продолжает укрепляться на межбанке

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,41 - 24,44 гривни;

Евро - 26,89 - 26,92 гривни;

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 12 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Экономическая правда