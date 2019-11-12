Все разделы
Укр / Рус

Гривня продолжает укрепляться на межбанке

Вторник, 12 ноября 2019, 17:18
 

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,41 - 24,44 гривни;

Евро - 26,89 - 26,92 гривни;

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 12 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 12 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки 12 ноября 2019, 11:08
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась 7 ноября 2019, 17:15
Курс валют на 7 ноября: межбанк, наличный и "черный" ринки 7 ноября 2019, 11:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!