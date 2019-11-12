Курс гривни незначительно снизился

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 12 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,06 (на 11 ноября - 27,04 гривни).

Напоминаем:

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Экономическая правда