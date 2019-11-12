Курс валют на 12 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,47 - 24,50 гривни;

Евро - 26,97 - 27,00 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,38 - 24,63 гривни. Евро покупают по 26,82 гривни, продают по 27,22 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,52 - 24,57 гривни, евро - 27,02 - 27,14 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 12 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.



Экономическая правда