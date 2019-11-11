Курс валют на 11 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,51 - 24,54 гривни;

Евро - 27,02 - 27,06 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,40 - 24,66 гривни. Евро покупают по 26,85 гривни, продают по 27,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,56 - 24,64 гривни, евро - 27,06 - 27,21 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 11 ноября на уровне 24,50 гривни за доллар.

8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Экономическая правда