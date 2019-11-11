Гривня на межбанке удерживает позиции
11 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,49 - 24,51 гривни;
Евро - 27,02 - 27,04 гривни;
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 11 ноября на уровне 24,50 гривни за доллар.
11 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.
8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.
8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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